Nächste Transferschlappe für Sancho?

Jadon Sancho (25) will Manchester United in diesem Sommer endgültig verlassen, ein entsprechender Wechselwunsch wurde bei der Klubführung hinterlegt. Auf taube Ohren wird der Ex-Dortmunder dabei nicht stoßen, Trainer Rúben Amorim plant ohnehin ohne den Angreifer. Mit Juventus Turin hat sich bereits ein Interessent aus der Deckung gewagt, die Piemonteser haben ihre Einkaufsliste nun aber neu sortiert.

Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, priorisiert der Klub-WM-Teilnehmer zunächst einen dauerhaften Transfer von Francisco Conceição. Der 22-jährige Flügelspieler vom FC Porto verbrachte die zurückliegende Saison als Leihspieler in Norditalien. Aufgrund des Turniers in den USA wurde das Engagement bis Mitte dieses Monats verlängert, in einer Woche geht es demnach zurück nach Portugal.

Reduzierte Ausstiegsklausel

Es sei denn, die beiden Klubs schaffen noch vorher Tatsachen. Bis zum 15. Juli kann Conceição die Hafenstädter für eine reduzierte Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verlassen. 70 Prozent davon würden bei Porto landen, 20 Prozent beim Spieler selbst und zehn Prozent bei dessen Berater Jorge Mendes.

Der elffache Nationalspieler hinterließ bei Juve eine klare Kaufempfehlung. Bei 40 Einsätzen war er an 13 Treffern direkt beteiligt. Sollten die Bianconeri die Kaufoption aktivieren, wäre wohl kaum noch Budget für die Verpflichtung von Sancho übrig. Zumal weiterhin an einer Rückehr von Randal Kolo Muani (26) gearbeitet wird, der erneut von Paris St. Germain ausgeliehen werden soll.

Für Sancho wäre es auf der Suche nach einem neuen Klub ein weiterer Rückschlag, nachdem zuvor bereits sein Ex-Verein Borussia Dortmund in Person von Sportdirektor Sebastian Kehl einen Transfer eindeutig ausgeschlossen hatte.