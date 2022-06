Wales feiert historische WM-Qualifikation | Transferduell um Raphinha

Wales‘ zweiter WM-Einzug

Durch einen 1:0-Sieg gegen die Ukraine hat Wales das Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar gelöst. Für die Dragons ist es die erste WM-Teilnahme seit 1958, dementsprechend feiern die Zeitungen im Westen Großbritanniens ihre Fußball-Helden. „Feier als wäre es 1958“, schreibt etwa der ‚Daily Express‘ und zeigt einen jubelnden Gareth Wale. „An der Spitze der Welt“, titelt die ‚South Wales Evening Post‘.

Leão – Verlängern oder Gehen?

Außerhalb von Wales richtet sich der Blick der Presse vor allem auf den Transfermarkt. In Italien etwa steht Rafael Leão im Fokus. „Löwenherz“, lautet die Schlagzeile der ‚Gazzetta dello Sport‘ in Anlehnung an den Nachnamen des Portugiesen, der dem italienischen Wort für Löwe (Leone) gleicht. Es geht um eine mögliche Verlängerung mit dem portugiesischen Stürmer, an dem mehrere Topklubs interessiert sein sollen. Für Milan habe die Unterschrift des 22-Jährigen zurzeit oberste Priorität, ob die Rossoneri ihr Vorhaben erfolgreich umsetzen können, sei aber offen.

Was macht Raphinha?

In Spanien ziert der Tennis-Spieler Rafael Nadal nach seinem Sieg bei den French Open die Titelseiten der Sportzeitungen. Doch auch der Transfermarkt findet in den großen Zeitungen des Landes Erwähnung. Die ‚Sport‘ etwa berichtet von einem anstehenden Treffen zwischen Barça-Direktor Mateu Alemany und Leeds United. Grund dafür sei Flügelspieler Raphinha, an dem die Blaugrana Interesse zeigen. Laut ‚Mundo Deportivo‘ hat aber auch der FC Liverpool den Brasilianer als möglichen Nachfolger von Sadio Mané im Blick.