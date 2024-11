CR7-Klub will Tormaschine Gyökeres

Viktor Gyökeres sorgt mit seinen Fabelleistungen für Sporting Lissabon Begehrlichkeiten bei Cristiano Ronaldos Arbeitgeber Al Nassr. Wie die portugiesische ‚O Jogo‘ berichtet, ist Gyökeres eines der Haupttransferziele für den kommenden Sommer. Al Nassr will zur Ligakonkurrenz aufschließen und sieht in dem schwedischen Angreifer die dafür nötige Verstärkung. Für Sporting kommt der 26-Jährige mittlerweile auf 63 Treffer und 19 Vorlagen in 66 Pflichtspielen.

Die im bis 2028 verankerter Klausel von 100 Millionen Euro ist Al Nassr dem Bericht zufolge jedoch zu teuer. Beim Klub aus Saudi-Arabien geht man davon aus, dass die Ablöse im kommenden Jahr frei verhandelbar ist und der Preis somit noch ein wenig sinkt. Angesichts der zahlreichen Konkurrenz erscheint das jedoch äußerst unwahrscheinlich. Der FC Arsenal, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Paris St. Germain haben es dem Vernehmen nach allesamt auf den torgefährlichen Rechtsfuß abgesehen. Bei Al Nassr müsste man sich dementsprechend finanziell ins Zeug legen, um Chancen auf einen Transfer zu haben.