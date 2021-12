BVB: Brandt fällt gegen Besiktas aus

Borussia Dortmund muss zumindest beim morgigen Champions League-Spiel gegen Besiktas auf Julian Brandt verzichten. „Jule Brandt geht es insgesamt gut, ich habe mit ihm telefoniert. Er hat positive Signale gegeben. Jetzt gibt es noch ein paar Untersuchungen, damit wir bei der Kopfverletzung sicher gehen. Morgen fällt er sicher aus, Samstag (15:30 Uhr gegen den VfL Bochum, Anm. d. Red.) müssen wir abwarten“, erklärte Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz.

Der BVB ist bereits aus der Champions League ausgeschieden. Platz drei, der für die Teilnahme an der Europa League berechtigt, steht ebenfalls bereits fest. Dementsprechend wird Rose die Startaufstellung im Vergleich zum 2:3 gegen den FC Bayern auf einigen Positionen umstellen: „Malen wird natürlich anfangen. Es ist auch klar, dass wir Erling Haaland nicht lange in das Spiel jagen können. Ähnliches gilt auch für Emre Can, Mo Dahoud, Raphaël Guerreiro nach den Verletzungspausen. Am Samstag haben wir schließlich auch wieder ein wichtiges Bundesliga-Spiel.“