Sassuolo verlängert mit Frattesi

Davide Frattesi bleibt US Sassuolo weiterhin erhalten. Der 22-Jährige verlängert seinen Vertrag beim italienischen Erstligisten um ein weiteres Jahr bis 2026. Seit 2017 gehört Frattesi dem Klub aus der Emilia-Romagna an.

In Sassuolo gehört der zentrale Mittelfeldspieler zum Stammpersonal. In 28 Ligaspielen gelangen dem Rechtsfuß in der laufenden Saison vier Treffer und zwei Assists. Von der U17 bis zur U21 gehörte Frattesi den italienischen Auswahlteams an, eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft steht bislang aber noch aus.