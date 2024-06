Gladbach oder Wechsel: Neuhaus legt sich fest

Florian Neuhaus hat eine Entscheidung für seine weitere Zukunft getroffen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge bleibt der Mittelfeldspieler bei Borussia Mönchengladbach. Neuhaus habe dies Geschäftsführer Sport Roland Virkus mitgeteilt, nachdem klar war, dass der Verein an Trainer Gerardo Seoane festhält.

Durchaus überraschend, setzte der Schweizer in den vergangenen Wochen doch kaum noch auf Neuhaus, das Verhältnis der beiden galt zudem als äußerst angespannt. Im März stand der 27-Jährige letztmals in der Startelf.

Neuhaus soll Virkus nun erklärt haben, er wolle „sich so nicht aus Gladbach verabschieden, sondern den Kampf annehmen“. Vor einem Jahr hatte Neuhaus einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Ob er diesen erfüllt, wird sich zeigen. Zumindest aber in der nächsten Saison will Neuhaus das Gladbach-Trikot tragen.