Leihabbruch: Ulrich zurück zum VfB

Wie erwartet bricht Laurin Ulrich seine Zelte beim SSV Ulm vorzeitig ab. Der Leihvertrag des 19-Jährigen lief ursprünglich bis zum Ende der Saison, nun kehrt Ulrich aber schon im Winter zum VfB Stuttgart zurück. „Leider konnte Laurin bei uns nicht so viel Spielzeit sammeln, wie wir uns das alle erhofft hatten. Dazu beigetragen haben auch seine Ausfälle während der letzten Monate“, so Markus Thiele, Geschäftsführer der Spatzen.

Christian Gentner, Sportdirektor beim VfB, sagt: „Laurin soll in der Rückrunde in unserer U21 Spielpraxis sammeln und dabei helfen, die sportlichen Ziele in der 3. Liga zu erreichen.“ Der offensive Mittelfeldspieler kam in der Hinrunde nur zu fünf Kurzeinsätzen und insgesamt 70 Minuten beim SSV.