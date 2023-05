Mainz verlängert mit Onisiwo

Mainz 05 hat den Vertrag mit Karim Onisiwo vorzeitig verlängert. Wie der Tabellenachte der Bundesliga bekanntgibt, läuft der neue Kontrakt des 31-jährigen Österreichers nun bis 2026. Damit würde der Mittelstürmer ein Jahrzehnt am Bruchweg vollmachen. Seit 2016 läuft der Rechtsfuß für die 05er auf.

„Die Geschichte von Karim Onisiwo bei Mainz 05 hat einst 2016 angefangen, als Christian Heidel und ich ihn aus Mattersburg an den Bruchweg geholt haben“, erinnert sich Sportdirektor Martin Schmidt, „seither hat sich Karim zum Führungsspieler entwickelt, in der Startelf festgespielt und sich mit seiner Familie auch in dieser Stadt festgelebt. Zwischen Karim und unserem Verein, aber auch der Region besteht eine tiefe Verbindung – umso schöner, dass das Kapitel Mainz 05 für ihn noch längst nicht abgeschlossen ist und wir uns auf viele weitere Tore von Karim freuen dürfen.“

Onisiwo selbst ist ebenfalls glücklich mit seiner Unterschrift: „Ich habe die Wertschätzung und das Vertrauen des Vereins immer gespürt, besonders in den letzten Jahren unter Bo Svensson, und bin gespannt darauf, wie diese tolle Entwicklung hier weitergeht. Entsprechend leicht ist mir die Entscheidung gefallen, mich auch die kommenden Jahre an Mainz 05 zu binden.“ Für Mainz lief Onisiwo bisher in 197 Pflichtpsielen auf und sammelte dabei 62 Scorerpunkte.