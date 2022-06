Toprak verlässt Werder

Der Kapitän geht von Bord. Wie Werder Bremen mitteilt, verlässt Ömer Toprak den Bundesliga-Aufsteiger mit Vertragsablauf am 30. Juni. Bis zuletzt war offen, ob der 32-jährige Innenverteidiger nicht doch noch verlängert.

Werders Leiter Scouting und Profifußball Clemens Fritz schildert: „Wir haben ihm ein Angebot unterbreitet, das verschiedene Faktoren berücksichtigt hat, allerdings hat er dieses abgelehnt. Das respektieren wir natürlich.“

„Neues Kapitel aufschlagen“

Wohin es Toprak nun zieht, ist unklar. Der ehemalige türkische Nationalspieler will „ein neues Kapitel aufschlagen“. In der Bundesliga spielte Toprak auch schon für den SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Zuletzt kursierten Gerüchte um einen Wechsel in die Süper Lig.

Werder hat unterdessen schon vorgesorgt und mit Amos Pieper (24, Arminia Bielefeld) und Niklas Stark (27, Hertha BSC) bereits zwei neue Innenverteidiger zum Nulltarif geholt.