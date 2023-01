FC Bayern: Die Zahlen zum Blind-Deal

Daley Blind (32) schließt sich dem FC Bayern an, der ablösefreie Wechsel ist nur noch Formsache. Am heutigen Donnerstag absolvierte der 99-fache niederländische Nationalspieler bereits den Medizincheck bei den Münchnern. Die Vertragsunterschrift dürfte ebenfalls zeitnah erfolgen.

Blind, der seinen Kontrakt bei Ajax Amsterdam kürzlich auflöste, unterschreibt einen Kurzzeit-Vertrag bis zum Saisonende. Anders als zunächst berichtet, gibt es laut ‚Sky‘ keine Option zur einjährigen Verlängerung. Denkbar allerdings, dass man sich noch einmal an einen Tisch setzt, sollten beide Seiten mit der Zusammenarbeit zufrieden sein.

Zwei bis 2,5 Millionen Euro soll Blind für sein Engagement bei den Bayern kassieren, schon am morgigen Freitag im Flieger ins Trainingslager sitzen. Mit der Verpflichtung von Blind, einsetzbar links hinten und in der Abwehrzentrale, reagiert man in München auf den monatelangen Ausfall von Lucas Hernández.