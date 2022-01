Getafe holt Roma-Duo

Der FC Getafe rüstet sich für den Abstiegskampf in La Liga. Wie der Klub aus dem Madrider Vorort mitteilt, verstärken Mittelstürmer Borja Mayoral (24) und Mittelfeldspieler Gonzalo Villar (23) das Team.

Beide Spieler kommen leihweise nach Getafe. Mayoral gehört noch Real Madrid und war zuletzt an die AS Rom verliehen. Dort spielte er auch mit Villar zusammen. Beide kamen unter José Mourinho in der Hinrunde kaum zum Zug.