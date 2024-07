Milans Ideen für hinten rechts

Da die Gespräche zwischen dem AC Mailand und der Tottenham Hotspur um einen Transfer von Emerson Royal (25) aktuell keine Fortschritte machen, schauen sich die Mailänder nach Alternativen für die Rechtsverteidigerposition um. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, stehen mit Issa Kaboré (23/Manchester City) und Aaron Wan-Bissaka (26/Manchester United) zwei Namen der Stadtrivalen aus Manchester auf der Liste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide besitzen bei ihren jeweiligen Klubs noch einen Vertrag bis 2025. Kaboré war in der abgelaufenen Saison an Premier League-Absteiger Luton Town verliehen und kam in 24 Spielen zum Einsatz, in denen er zwei Vorlagen beisteuern konnte. Wan-Bissaka wiederum wurde schon in der Vergangenheit mit diversen italienischen Schwergewichten in Verbindung gebracht. 29 Einsätze konnte der Engländer in der vergangenen Saison bei United sammeln.