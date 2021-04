Reals Angst vor dem Schiedsrichter | Fünfkampf in Italien

Reals Furcht vor Ceferin

Am heutigen Abend treffen die beiden Super League-Jünger Real Madrid und der FC Chelsea in der ungeliebten Champions League aufeinander. „Ein seltener Genuss – so wie es sein sollte“, holt der ‚Guardian‘ zum Seitenhieb gegen Real-Boss Florentino Pérez aus. In Spanien befürchtet die ‚Marca‘ hingegen Konsequenzen für das Weiße Ballett. „Fair Play, Ceferin“, titelt die in Madrid ansässige Sportzeitung. Die Befürchtung: Der UEFA-Präsident wolle sich mithilfe der Entscheidungen des Schiedsrichters an Pérez für dessen Super League-Aufstand rächen. Für die ‚Daily Mail‘ sind beide Klubs als „Blues Brothers“ in der Schmach geeint.

XXL-Rennen in der Serie A

Nachdem Juventus Turin neun Meistertitel in Folge gewinnen konnte, erlebt die Serie A abgesehen vom einsamen Spitzenreiter Inter Mailand die spannendste Saison seit Jahren. „Milan und Juve in Schwierigkeiten“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ dramatisch und schreibt: „Lazio und Napoli rücken auf, es ist ein Fünfer-Rennen“. In der Tat streiten sich mit Atalanta Bergamo, der SSC Neapel, Juventus Turin, dem AC Mailand und Lazio Rom fünf Teams um die verbleibenden Champions League-Qualifikationsplätze. Mickrige zwei Punkte trennen allein das zweitplatzierte Atalanta und die auf Rang fünf liegenden Rossoneri. „Napoli, du bist Dritter!“, feiert die ‚Tuttosport‘ den gestrigen 2:0-Sieg der Azzurri. „Napoli und Lazio für die Champions“, fasst der ‚Corriere dello Sport‘ zusammen.

„Chapeau Griezmann“

Antoine Griezmanns Doppelpack gegen den FC Villarreal wird auch noch einen Tag später von den spanischen Sportzeitungen in den Himmel gelobt. „Chapeau Griezmann“, gratuliert die ‚Mundo Deportivo‘ dem Franzosen. Dank des 2:1-Erfolgs gegen das gelbe U-Boot haben die Katalanen am Donnerstag im Nachholspiel gegen den FC Granada die Möglichkeit, sich an Atlético und Real vorbei an die Tabellenspitze zu drängen. Auch die ‚L’Esportiu‘ würdigt das bisher gute Jahr des Angreifers: „Torschütze in den vergangenen drei Spielen und 13 Tore im Jahr 2021, Griezmann kommt am Ende der Liga in die beste Form, seit er bei den Blaugrana ist.“ Die katalanische ‚Sport‘ rechnet bereits die möglichen Meisterchancen aus und kommt wenig überraschend auf Barça als Favoriten, die Titelchance liege bei 87 Prozent. Real und Atlético bekamen ganz unparteiisch lediglich fünf Prozent zugeschrieben. Wer hätte damit gerechnet?