BVB: Witsels Plädoyer für Favre

Axel Witsel hat seinen immer wieder in der Kritik stehenden Trainer Lucien Favre in Schutz genommen. Gegenüber ‚Sport1‘ sagt der Sechser von Borussia Dortmund: „Wir haben unter Lucien Favre in zwei Jahren rund 150 Punkte geholt – das wäre für jede Mannschaft der Welt ein Top-Ergebnis. Er ist auch, wenn ich richtig informiert bin, der BVB-Trainer mit dem historisch besten Punkteschnitt – sogar noch vor einem gewissen Jürgen Klopp.“

Witsel weiter: „Auch einen Torrekord, wie wir in dieser Saison, stellt man bei einem Klub wie Borussia Dortmund nicht en passant auf. So furchtbar viel verkehrt kann er also nicht gemacht haben.“ Das erklärte Ziel, in dieser Saison Deutscher Meister zu werden, verpasste der BVB allerdings deutlich. Auch in Champions League und DFB-Pokal brachten die Schwarz-Gelben in den entscheidenden Momenten ihre PS nicht auf den Rasen.