Dänemark furios ins Viertelfinale

In einer recht ereignislosen Anfangsphase war Wales zunächst die aktivere Mannschaft und kam durch Kapitän Gareth Bale zu mehreren aussichtsreichen Abschlüssen. Dänemark stellte daraufhin um und erzielte in der 27. Spielminute durch einen Fernschuss von Kasper Dolberg die Führung. In der Folge agierten die Dänen deutlich mutiger und kamen mehrfach vor das Tor der Waliser, konnten das Übergewicht allerdings nicht in einen zweiten Treffer ummünzen.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Dänemark auf 2:0. In der 48. Minute spielte Neco Williams eine Hereingabe von Martin Braithwaite direkt vor die Füße von Dolberg, der den Patzer der Waliser aus kurzer Distanz bestrafte. Nach einer dominanten zweiten Halbzeit machten Joakim Maehle und Braithwaite mit ihren späten Treffern den Deckel für die Dänen drauf. Das Team von Kasper Hjulmand trifft damit am 3. Juli (18 Uhr) im Viertelfinale auf den Sieger aus der Partie Niederlande – Tschechien.