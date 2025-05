Alles klar: Steffen übernimmt bei Werder

Trotz des in letzter Minute verpassten Aufstiegs mit der SV Elversberg wird Horst Steffen in der kommenden Saison erstklassig trainieren. Laut ‚Sky‘ ist der Wechsel zum SV Werder Bremen in trockenen Tüchern. Die offizielle Bestätigung soll in den kommenden Stunden erfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen besitzt Steffen in Elversberg eine Ausstiegsklausel in überschaubarer Höhe: 200.000 Euro müssen die Bremer ins Saarland überweisen.

An der Weser tritt Steffen die Nachfolge von Ole Werner an, der am Dienstag entlassen wurde, nachdem er sich gegen eine Verlängerung seines bis 2026 datierten Vertrags entschieden hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die SV Elversberg coachte Steffen seit Oktober 2018 und führte den Verein aus der Regionalliga bis auf Platz drei der zweiten Liga. Auch Sportvorstand Nils-Ole Book könnte die SVE verlassen, neben Köln soll Borussia Mönchengladbach Interesse signalisieren.