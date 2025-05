Überraschende Conte-Wende?

Antonio Conte könnte wider Erwarten Trainer der SSC Neapel bleiben. Wie die Transferinsider Matteo Moretto und Fabrizio Romano berichten, gab es am gestrigen Mittwoch ein positives Treffen zwischen Conte und Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis. In Süditalien sei man nun zuversichtlich, dass der Meistertrainer an Bord bleibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Finanzielle Aspekte, aber wohl auch persönliche Differenzen deuteten kürzlich noch auf eine Trennung hin. Sogar die Suche nach einem Nachfolger hatte Neapel schon eingeleitet. Der vereinslose Massimiliano Allegri war ein Kandidat, soll jetzt aber kurz vor einer Einigung mit dem AC Mailand stehen.