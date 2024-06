Bayern schnappt sich Top-Talent aus Italien

Beim FC Bayern schlägt in Kürze ein Toptalent aus Italien die Zelte auf. Wie ‚Sportitalia‘ berichtet, befindet sich Guido Della Rovere schon auf dem Weg nach München, um seinen Transfer von US Cremonese zum deutschen Rekordmeister über die Bühne zu bringen. Die Bayern zeigen bereits seit Monaten starkes Interesse am italienischen U16-Nationalspieler.

Der 17-jährige Linksfuß ist im offensiven Mittelfeld beheimatet und feierte am letzten Spieltag der abgelaufenen Serie B-Saison gegen AS Cittadella (3:0) sein Debüt im Profifußball. Weitere Einsätze für Cremonese werden wohl nicht mehr hinzukommen. Sein Wechsel an die Säbener Straße zeichnet sich endgültig ab.