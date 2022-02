Der perfekte Abend des Kylian Mbappé

Beim 1:0 gegen Real Madrid in der Champions League hieß der Matchwinner Kylian Mbappé. Und diese Rolle übernahm der 23-Jährige mit Freude auch am gestrigen Samstagabend gegen die AS St. Étienne. 3:1 hieß es am Ende für PSG, zweimal traf Mbappé selbst nach Vorarbeit von Lionel Messi, den dritten Treffer von Danilo Pereira bereitete der Weltmeister von 2018 mit einer sehenswerten Außenrist-Flanke vor.

Tore fürs Selbstvertrauen, für die Meisterschaft und für die Rekordbücher. Denn Mbappé hat nun Zlatan Ibrahimovic als zweitbesten Torschützen in der PSG-Historie eingeholt. 156 Mal trafen beide im Trikot des Hauptstadtklubs. „Mbappé zlatanisiert St. Étienne“ resümiert die ‚L'Équipe‘ passenderweise.

Unverbindlich bleiben

Doch obwohl Mbappé in Topform ist, wird es für die 200-Tore-Marke von Edinson Cavani in dieser Saison wohl nicht mehr reichen. Den Uruguayer könnte er nur vom Thron schubsen, wenn der auslaufende Vertrag im Prinzenpark noch einmal verlängert wird.

Die Frage, ob es dazu kommen kann, ließ Mbappé auch am gestrigen Abend unbeantwortet: „Ich habe Ibrahimovic jetzt eingeholt und ich werde ihn wohl überholen, wenn es keine größeren Probleme gibt. Bleibt noch Cavani. Wir werden sehen, was passiert. Aber natürlich ist es eine große Auszeichnung, der beste Torschütze in der PSG-Geschichte zu sein. Wir werden sehen, was passiert.“

Lob gab es nach dem Spiel noch von Coach Mauricio Pochettino. Der sagte: „Es ist unglaublich, wunderbar. Ich bin stolz auf ihn. Wir sind sehr glücklich, dass er bei uns ist.“ Wie lange das noch der Fall sein wird, bleibt unklar.