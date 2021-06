City verlängert mit Kapitän Fernandinho

Mittelfeld-Staubsauger Fernandinho hängt noch ein Jahr dran: Wie Manchester City mitteilt, hat der 36-jährige Mannschafskapitän seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2022 verlängert.

Fernandinho war 2013 für 40 Millionen Euro von Shakhtar Donetsk in die englische Industriestadt gekommen. Seitdem gewann er vier englische Meisterschaften und zahlreiche nationale Pokaltitel. Für sein Heimatland Brasilien lief er 53 Mal auf.

„In meinen Gedanken ist der Job noch nicht erledigt“, sagt Fernandinho, „und das ist der Grund, weshalb ich entschieden habe, ein weiteres Jahr zu bleiben.“ Klar ist: Fernandinho will mit City noch die Champions League gewinnen. In der abgelaufenen Saison verlor das Team von Pep Guardiola das Finale gegen den FC Chelsea mit 0:1. Fernandinho konnte als Joker das Ruder nicht herumreißen.

