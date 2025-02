Kölner Offensivduo soll verlängern

Der 1. FC Köln will die zum Saisonende auslaufenden Verträge der beiden Offensivspieler Linton Maina (25) und Damian Downs (20) unbedingt verlängern. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Lizenzbereich-Leiter Thomas Kessler über Eigengewächs Downs: „Wir sind mit seiner Entwicklung zufrieden. Er war in den vergangenen Wochen zusammen mit Linton an vielen Toren beteiligt. Er ist ein Spieler, der aus der eigenen Akademie kommt und sich stetig weiterentwickelt hat. Wir haben großes Interesse, weiter mit Damion zu arbeiten.“

Maina und Downs waren an den vergangenen zehn Treffern der Geißböcke direkt beteiligt. Maina kommt in dieser Saison auf insgesamt fünf Tore und elf Vorlagen, Downs hat zehn Treffer und fünf Assists auf seinem Konto. „Beide ergänzen sich sehr gut“, schwärmt Cheftrainer Gerhard Stuber: „beide haben Speed, Dynamik, Spielwitz und Abschlussfertigkeiten auf einem sehr hohen Niveau.“ Downs weckt zwar Interesse bei anderen Klubs, der Youngster kann sich dem ‚Express‘ zufolge aber eine Verlängerung in Köln sehr gut vorstellen. Bei Maina wäre ein Verbleib in der Domstadt mit einer Rückkehr in die Bundesliga verknüpft. Als derzeitiger Tabellenführer der zweiten Liga stehen die Chancen auf die Unterschrift des Flügelspielers also nicht schlecht.