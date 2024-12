Roma: Umdenken bei Dybala?

Paulo Dybalas Abschied von der AS Rom ist offenbar doch nicht mehr so sehr in Stein gemeißelt wie bislang angenommen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wirkte sich der Trainerwechsel hin zu Claudio Ranieri auch auf den Argentinier aus. Die neue gesteigerte Wertschätzung unter der Trainer-Legende soll dazu geführt haben, dass der Stürmer sich nun doch eine Zukunft in Rom vorstellen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Galatasaray macht sich große Hoffnungen, Dybala im Winter an Land zu ziehen. In der ersten Januar-Hälfte aktiviert sich eine Ausstiegsklausel, die einen Abschied für zwölf Millionen Euro möglich macht. In der Ewigen Stadt steht der 31-Jährige noch bis zum Sommer unter Vertrag, durch eine an Einsätze gekoppelte Option könnte sich der Kontrakt aber in Kürze automatisch verlängern.