Tinte trocken: Berisha wechselt zu Hoffenheim

Mergim Berisha hat einen neuen Klub gefunden. Die TSG Hoffenheim gibt die Verpflichtung des Angreifers vom FC Augsburg offiziell bekannt. Bei der TSG unterschreibt der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 14 Millionen Euro.

„Mergim hat nicht nur während seiner Zeit beim FC Augsburg in der Bundesliga unter Beweis gestellt, dass er jederzeit in der Lage ist, gegen jeden Gegner enorme Torgefahr auszustrahlen. Er ist extrem schwer zu verteidigen und bringt neben seiner körperlichen Präsenz auch eine hohe Effizienz vor dem gegnerischen Tor mit. Eine Eigenschaft, die uns als ein Team, das sich schon seit Jahren immer wieder eine hohe Anzahl an Chancen erspielt, weiterbringen wird“, sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen.

Berisha erklärt: „Die TSG ist ein interessanter Klub mit einer spannenden Mannschaft, zu deren erfolgreicher Entwicklung ich meinen Teil beitragen möchte. Die Bedingungen, seine Leistung zu bringen, sind hier einfach ideal. Die Voraussetzungen, die hier geschaffen wurden, haben schon etliche Spieler dazu genutzt, einen Leistungssprung zu machen. Daran werde auch ich intensiv arbeiten, denn damit helfe ich letztlich auch Team und Klub.“

Mit dem Berisha-Verkauf macht Augsburg ein dickes Transferplus. Die Fuggerstädter hatten den Rechtsfuß diesen Sommer nach vorheriger Leihe für vier Millionen Euro von Fenerbahce festverpflichtet.

In seiner ersten Bundesliga-Saison avancierte Berisha zum DFB-Nationalspieler und bestritt zwei Länderspiele unter Hansi Flick. Für Augsburg traf er in 26 Pflichtspielen neunmal und legte vier Treffer auf.