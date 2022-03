Conte: Abschiedsgedanken waren „Strategie“

Antonio Conte ist in Sachen Abschied von Tottenham Hotspur zurückgerudert. „Man muss verstehen, wann es eine Strategie gibt und wann nicht, und nicht nur einen emotionalen Moment“, erklärte der Spurs-Trainer auf einer Pressekonferenz vor dem FA Cup-Spiel gegen den FC Middlesbrough (heute, 20:55 Uhr), „vielleicht kann ich Ihnen erklären, dass jedes Mal, wenn wir eine Pressekonferenz abhalten, eine Strategie dahinter steckt. Nach vier Niederlagen in fünf Spielen und nach dem Sieg gegen Manchester City vor drei Tagen habe ich verstanden, dass dies der richtige Moment war, um die richtige Botschaft zu senden. Eine klare Botschaft an mich, den Verein und auch an die Spieler.“

Vergangene Woche stellte Conte nach der 0:1-Niederlage gegen Abstiegskandidat FC Burnley seinen Job zur Verfügung: „Ich muss mit dem Verein sprechen. Ich bin zu ehrlich, um die Augen zu schließen, so weiterzumachen und einfach mein Gehalt einzustreichen. Ich will meine Verantwortung wahrnehmen. Ich bin offen für jede Entscheidung, denn ich will Tottenham helfen.“ Am vergangenen Samstag feierten die Londoner dann einen 4:0-Kantersieg gegen Leeds United.