Union: Mitteldfeldspieler im Anflug

Bei Union Berlin könnte sich in naher Zukunft ein Wechsel anbahnen. Laut dem ‚kicker‘ stehen die Eisernen vor der Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers. Einen Namen nennt das Fachblatt aber nicht. Nach der Vertragsverlängerung von Christian Gentner in der vergangenen Woche basteln die Berliner weiter an einem konkurrenzfähigen Kader für die kommende Saison, um den Klassenerhalt erneut frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen.

Leidtragender wäre in diesem Fall Felix Kroos. Neben Gentner sind die Köpenicker mit Robert Andrich, Grischa Prömel und dem anstehenden Transfer im Mittelfeld gut gerüstet für die nächste Spielzeit. Eine weitere Option im Zentrum stellt der Norweger Julian Ryerson dar, der zurzeit an einer Knieverletzung laboriert. Hinzu kommt, dass Manager Oliver Ruhnert jüngst bekanntgegeben hat, den 33 Mann starken Kader zu verkleinern. Kroos, der in der abgelaufenen Saison auf nur 15 Einsätze kam, hat somit wenig Perspektive bei Union. Es bleibt also abzuwarten, wie der 29-Jährige sich am Ende entscheiden wird.