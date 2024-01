Santos übernimmt Besiktas

Der Portugiese Fernando Santos ist neuer Cheftrainer bei Besiktas. Wie der Istanbuler Spitzenklub offiziell verkündet, tritt der langjährige Nationaltrainer den zuletzt vakanten Posten an und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Santos ist ein international äußerst erfahrener Mann. Vier Jahre lang (2010 - 2014) trainierte er die griechische Nationalmannschaft, war danach acht Jahre lang Nationaltrainer in seiner portugiesischen Heimat. 2016 gewann er mit Cristiano Ronaldo und Co. die Europameisterschaft in Frankreich. Nach einem glücklosen Engagement als polnischer Nationalcoach ist der 69-Jährige nun wieder im Klubfußball tätig.