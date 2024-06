BVB: Abschiedsgerüchte um Terzic & Sahin

Steht Edin Terzic auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie von Borussia Dortmund? Eigentlich schien diese Frage klar bejaht. Der Trainer selbst antwortete darauf zuletzt noch: „Solange Borussia Dortmund möchte, dass ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich Trainer von Borussia Dortmund sein.“

Doch die ‚Bild‘ sät Zweifel an dieser Aussage. Ein Bericht des Boulevardblatts legt nahe, dass Terzic selbst über einen Abgang vom BVB nachdenkt. So mangele es ihm bei seinem Herzensklub an jener Wertschätzung, die er gerade aus dem Ausland erfährt. Manchester United und Leicester City aus England sollen noch für diesen Sommer an Terzic interessiert sein.

Mehr noch: Aus einer Rede vor der Mannschaft nach dem verlorenen Champions League-Finale gegen Real Madrid (0:2) sollen „einige BVB-Stars Spurenelemente von Abschied herausgeschmeckt haben“. Klar ist: Terzics Vertrag läuft nur noch eine weitere Saison. Gespräche über eine Verlängerung sind mittlerweile in den Herbst vertagt worden.

Sahin hat Cheftrainer-Optionen

Im Winter bekam Terzic mit Nuri Sahin und Sven Bender zwei neue Assistenten zur Seite gestellt. Insbesondere Sahin hat auch selbst Cheftrainer-Ambitionen, arbeitete als solcher in der Türkei bei Antalyaspor. Der 35-Jährige gilt quasi seit seiner Ankunft als designierter Terzic-Nachfolger.

Doch bleibt Sahin überhaupt in diesem Sommer im Klub? Auch um ihn kursieren nun Abschiedsgerüchte. Laut der ‚Bild‘ hat Sahin nämlich intern signalisiert, dass ihm Cheftrainer-Optionen aus dem Ausland vorliegen. Ihn selbst reize es, schnellstmöglich wieder die Hauptrolle zu spielen. Am liebsten sicherlich beim BVB, doch dafür müsste erst Terzic gehen. Dass das wirklich in diesem Sommer passiert, erscheint dem ‚Bild‘-Bericht zum Trotz doch eher unwahrscheinlich.