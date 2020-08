Thiago-Poker: Hilft Arsenal den Bayern?

Die Künste von Thiago haben nicht nur beim FC Liverpool Begehrlichkeiten geweckt. Laut der ‚Daily Mail‘ beschäftigt man sich auch beim FC Arsenal mit der Situation des spanischen Mittelfeldspielers. Das Problem: Auch die Gunners können und wollen die Ablöseforderung in Höhe von 30 Millionen Euro nicht bezahlen.

Die Frage nach der Zukunft des 29-Jährigen ist weiter offen. In einem Jahr läuft Thiagos Vertrag in München aus. Eine Verlängerung schließt der Ballverteiler aus. Man kann also davon ausgehen, dass auch die Bayern sich noch bewegen werden im Poker um Thiago, denn einen Abgang zum Nulltarif im kommenden Jahr will man verhindern.

FT-Meinung