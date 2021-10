Leipzig: „Konkrete Gespräche“ mit neuem Sportdirektor

RB Leipzig will bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor bald Nägel mit Köpfen machen. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bestätigte am Samstagabend bei ‚Sky‘: „Ich kann sagen, dass wir in sehr konkreten Gesprächen sind und dass wir dann irgendwann zwischen Januar und Juni diese Lücke schließen können.“

Die Aufgaben des zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Markus Krösche werden derzeit noch aufgeteilt, ein neuer starker Mann soll aber her. Laut Mintzlaff verfalle man aber „nicht in Aktionismus und präsentieren irgendwen“. Der bereits gehandelte Ex-Nationalspieler Mario Gómez wird es nicht.