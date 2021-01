Ex-Leverkusener Kiese Thelin lehnt BL-Angebote ab

Isaac Kiese Thelin wird den RSC Anderlecht wohl in Kürze hinter sich lassen. Wie die schwedische Zeitung ‚Expressen‘ berichtet, zieht es den Mittelstürmer zu einem Klub aus Istanbul. Angebote aus der Bundesliga und Asien habe Kiese Thelin dagegen abgelehnt.

Zuletzt war der 28-jährige Schwede an Malmö FF verliehen und erzielte in 25 Ligaspielen 14 Tore. In der Saison 2018/19 hatte Kiese Thelin für Bayer Leverkusen gespielt (14 Partien, ein Tor, ein Assist), aber nicht von sich überzeugen können.