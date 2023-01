Erstes Angebot: Gladbach nimmt chilenischen Rechtsaußen ins Visier

- Quelle: as

Borussia Mönchengladbach ist anscheinend an den Diensten eines chilenischen Nachwuchsspielers interessiert. Die chilenische Ausgabe der Sportzeitung ‚as‘ berichtet, dass die Fohlen ein Angebot für Darío Osorio, einem Rechtsaußen vom Club Universidad de Chile, eingereicht haben.

Ebenjenes sei von dem chilenischen Erstligisten jedoch postwendend abgelehnt worden. Dem Bericht zufolge beobachten die Gladbacher den 18-Jährigen bereits seit Monaten. Einen Verkauf schließe Universidad zumindest bis Februar aus. Der Grund: Osorio soll mit der U20-Nationalmannschaft von Chile an der Südamerikaweltmeisterschaft teilnehmen.

Darüber hinaus möchte sich der Verein aus der Primera Division laut der ‚as‘ Transferrechte an seinem Talent sichern und das Eigengewächs nicht zu 100 Prozent verkaufen. Auch andere „große“ Klubs aus Europa verfolgen die Situation von Osorio ganz genau und haben in den vergangenen Wochen den Kontakt aufgenommen.

Variabler Offensivspieler

Für Universidad stand der Linksfuß bislang in 27 Partien auf dem Rasen und erzielte in seinen Einsätzen sieben Tore. Was Osorio auszeichnet, ist vor allem seine Polyvalenz. Der Youngster beackert sowohl die rechte als auch die linke offensive Außenbahn. Auch im Sturmzentrum und im offensiven Mittelfeld kann der 18-Jährige auflaufen.