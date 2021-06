Gladbach-Abschied: Thuram & Plea schauen sich um

Borussia Mönchengladbachs französische Offensivkräfte schauen sich nach neuen Klubs um. Der ‚kicker‘ nennt Alassane Plea und Marcus Thuram als Abschiedskandidaten. FT weiß, dass die Berater der Spieler derzeit die Fühler ausstrecken und mehrere Optionen abklopfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weder Plea noch Thuram konnten in der abgelaufenen Spielzeit an ihre vorherigen Leistungen für die Fohlen anknüpfen. Thuram schaffte es dennoch in den Kader der französischen Nationalmannschaft. Kann er bei der Europameisterschaft auf sich aufmerksam machen, winken lukrative Angebote.

Der 23-Jährige – wie Plea auf dem Flügel und im Sturmzentrum einsetzbar – darf Gladbach für festgeschriebene 30 Millionen Euro verlassen. Im Sommer 2022 erhöht sich der Betrag laut ‚Bild‘ auf 45 Millionen. Für Interessenten - vornehmlich aus England – gibt es also gute Gründe, schon jetzt zuzuschlagen.