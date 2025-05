Bayern verleiht Scholl

Paul Scholl soll in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln. Der FC Bayern verleiht den 18-jährigen Innenverteidiger inklusive Kaufoption an den Karlsruher SC. Seinen Vertrag in München verlängert Scholl zudem um ein weiteres Jahr bis 2027. In der abgelaufenen Saison lief der Rechtsfuß 16 Mal für Bayern II in der Regionalliga auf.

KSC-Geschäftsführer Sport Mario Eggimann sagt: „Paul ist ein spannendes Talent mit sehr guten Anlagen. Er bringt vieles mit, was wir auf der Innenverteidigerposition brauchen, sowohl fußballerisch als auch charakterlich. Insgesamt bringt er eine gute Basis mit, um unserem Kader mehr Breite in der Defensive zu verleihen.“