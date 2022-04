Lacazette-Nachfolger gesucht: Drei Kandidaten für Arsenal

Die Verträge von Alexandre Lacazette (30) und Eddie Nketiah (22) beim FC Arsenal laufen nach der Saison aus. Deshalb halten die Gunners derzeit Ausschau nach einem neuen Mittelstürmer, der dem Team von Cheftrainer Mikel Arteta mit reichlich Toren zusätzlichen Schwung verleiht.

Tammy Abraham

Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, sind die Gunners bereit, für Tammy Abraham von der AS Rom eine Offerte über umgerechnet knapp 60 Millionen Euro zu unterbreiten. Voraussetzung für eine Verpflichtung des schlaksigen Stürmers ist gemäß des Berichts ein Abschneiden auf den Champions League-Rängen.

Bereits im vergangenen Sommer zeigte Trainer Mikel Arteta Interesse an der Verpflichtung des 24-jährigen, wurde jedoch von den Römern ausgestochen. In seiner Debüt-Saison in Italien glänzt Abraham und kommt bislang auf 24 Treffer in allen Wettbewerben. Abraham besitzt noch einen Vertrag bis 2026 bei der Roma.

Victor Osimhen

Ein weiterer Kandidat aus der Serie A ist Victor Osimhen (23). Der Angreifer von der SSC Neapel steht einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge auf der Wunschliste von Arteta ganz oben. Für den nigerianischen Nationalspieler wären offenbar um die 80 Millionen Euro fällig, heißt es.

Aurelio De Laurentiis, Präsident des italienischen Erstligisten, gilt als extrem hartnäckiger und fordernder Verhandlungspartner. Dass er sich von seinem Wunschpreis massiv herunterhandeln lässt, darf angezweifelt werden. Osimhen steht noch bis 2025 unter Vertrag.

Gabriel Jesus

Vier Tore, ein Assist. Mit dieser beeindruckenden Bilanz wies Gabriel Jesus am gestrigen Samstagnachmittag beim 5:1 über den FC Watford seine Premier League-Tauglichkeit nach. Allerdings will Manchester City den Brasilianer nach der Saison verkaufen, berichteten zuletzt mehrere Quellen unisono.

Der FC Arsenal soll sich im Werben um die Unterschrift des 25-Jährigen in der Favoritenrolle befinden. Vor allem wenn die Citizens Erling Haaland von Borussia Dortmund verpflichten, wird für Jesus kaum noch Platz in der qualitativ dicht besiedelten Offensivsparte von City sein.