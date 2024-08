De Ligt & Mazraoui im Doppelpack zu United

Matthijs de Ligt kam für viel Geld und mit großen Vorschusslorbeeren nach München. Gestandener Nationalspieler, italienischer und niederländischer Doublesieger und ehemals der jüngste Kapitän der Ajax-Geschichte – der Niederländer sollte die Defensive des deutschen Rekordmeisters auf ein neues Level heben. Nun aber ist die Zusammenarbeit wieder zu Ende.

67 Millionen Euro kostete der heute 25-Jährige im Sommer 2022. Jetzt gibt der FCB den Innenverteidiger sogar mit Verlust auf die Insel ab. Für eine kolportierte Summe von 45 Millionen plus fünf Millionen Boni wechselt de Ligt von den Bayern zu Manchester United. Bei den Reds erhält er einen Vertrag bis 2029 mit einer Option auf eine zusätzliche Saison.

De Ligt verabschiedet sich: „Chaos der Gefühle“

De Ligt spielte in einer Zeit bei den Münchner, die von Unruhe und Trainerwechseln geprägt war. Nun soll an der Säbener Straße alles anders werden und der Erfolg zurückkehren. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany gibt es einen größeren Umbruch im Kader. Um wieder auf dem Transfermarkt agieren zu können, benötigt der Klub Einnahmen. De Ligt wurde als Verkaufskandidat auserkoren und als verzichtbar eingestuft.

Trotz des erneuten Wechsels kann de Ligt bisher auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken. Er sammelte drei Meisterschaften in drei verschiedenen Ligen und steht nun nach Juventus Turin und den Bayern bei einem weiteren Schwergewicht des europäischen Fußballs unter Vertrag. Für Bayern stand de Ligt in seinen zwei Saisons in 73 Pflichtspielen auf dem Feld. Von den Fans verabschiedete er sich kurz vor Uniteds Verkündung emotional.

Update (21:29 Uhr): Jetzt verkündet United auch noch den Transfer von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui. Der 26-Jährige unterschreibt bei den Red Devils einen Vertrag bis 2028 plus Option. Die Ablösesumme kann mit Boni Medienberichten zufolge auf 20 Millionen Euro anwachsen.