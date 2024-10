CL-Kracher gegen Barça: So könnten die Bayern spielen

Nach der 0:1-Auswärtspleite gegen Aston Villa will es der FC Bayern im dritten Spiel dieser Champions League-Saison besser machen. Am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) geht es beim FC Barcelona auch gegen zwei alte Bekannte. Barça-Coach Hansi Flick und Stürmerstar Robert Lewandowski wollen den Ex-Arbeitgeber am liebsten punktlos nach Hause schicken.

Bayern-Trainer Vincent Kompany dürfte keinen Grund sehen, seine Startelf nach dem überzeugenden 4:0 gegen den VfB Stuttgart durcheinanderzuwirbeln. Das Abwehrzentrum werden vor Manuel Neuer wohl erneut Dayot Upamecano und Min-jae Kim bilden, rechts flankiert von Raphaël Guerreiro und links von Alphonso Davies.

Die Musiala-Frage

Der Schlüsselbeinbruch von Aleksandar Pavlovic führt dazu, dass João Palhinha auf der Sechs neben Joshua Kimmich abräumen dürfte. Dann das große Fragezeichen in der Offensive: Kann Jamal Musiala nach seinen Hüftproblemen von Beginn an auflaufen oder sitzt der Dribbler zunächst auf der Bank? Kompany kryptisch: „Ich weiß schon mehr, aber ich will es nicht jetzt schon sagen.“

„Wir wollen einfach die richtige Entscheidung treffen und eine Balance finden“, sagte der FCB-Coach noch, „wir wollen nicht in eine Situation kommen, in der wir zu viel Risiko gehen.“ Das klingt tendenziell eher nach Verzicht, mag aber auch ein Bluff sein. Endgültig werde man erst morgen über Musialas Einsatz entscheiden. Alternativ steht Routinier Thomas Müller bereit.

Derweil hat Top-Neuzugang Michael Olise seinen Platz vorne rechts sicher. Erste Wahl ist links aktuell Serge Gnabry, auch wenn sich Konkurrent Kingsley Coman am Samstag mit dem Treffer zum 4:0 empfahl. Harry Kane, Hattrickschütze gegen Stuttgart, stellt sich an vorderster Front von selbst auf.

So könnte der FC Bayern spielen