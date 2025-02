Werder: DFB gibt Werner-Sperre bekannt

Ole Werner wird das Bundesligaspiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern am Freitagabend (20:30 Uhr) von der Tribüne aus verfolgen. Wie der DFB bekanntgibt, wurde der Coach des Nordklubs vom Sportgericht für eine Partie gesperrt und mit einem Innenraumverbot belegt. Der 36-Jährige hatte sich nach Abpfiff des Spiels gegen Mainz 05 (1:0) am vergangenen Wochenende unsportlich gegenüber Schiedsrichter Martin Petersen geäußert und daraufhin die Rote Karte gesehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Da war ich ein schlechtes Vorbild. So sollte man sich als Trainer nicht verhalten. Bei all den strittigen Entscheidungen gibt unter dem Strich jeder am Ende sein Bestes, das gilt auch für die Schiedsrichter“, sagte Werner unmittelbar nach dem Platzverweis gegenüber Medienvertretern und entschuldigte sich zudem bei Petersen. Der SVW-Coach hat das Urteil akzeptiert, dieses ist damit rechtskräftig.