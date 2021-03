„Vielversprechende Gespräche“: Ten Hag nach Gladbach?

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer könnte Borussia Mönchengladbach fündig geworden sein. Erik ten Hag zählt nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ „nicht nur zum Kandidatenkreis“, es hätten sogar schon „vielversprechende Gespräche“ stattgefunden.

Bis 2022 ist ten Hag noch an Ajax Amsterdam gebunden. In den Niederlanden gebe es allerdings viele Stimmen, die damit rechnen, dass der 51-Jährige diesen Vertrag auch erfüllt, heißt es weiter. Interessiert an einem Job bei der Borussia sei ten Hag aber allemal.

FT-Meinung