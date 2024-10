„Schock und traurig“: Großkreutz reagiert auf Klopp zu RB

Kevin Großkreutz hat das Engagement von Jürgen Klopp bei Red Bull nicht gut aufgefasst. Die ‚Bild‘ zitiert Klopps ehemaligen Schützling bei Borussia Dortmund aus dessen Podcast ‚Viertelstunde Fußball‘: „Ich wurde wach, hatte 30 Nachrichten auf dem Handy und dachte schon: ‚Was ist passiert?‘ Ich dachte auch, ich wäre im Traum, dann habe ich gehofft, dass das eine Fake-Nachricht ist. Zwei Stunden später war es dann richtig offiziell.“

Großkreutz, der als Stammspieler unter Klopp 2011 und 2012 Deutscher Meister wurde, weiter: „Es war schon ein Schock und ist traurig. Irgendwie ist das immer noch nicht richtig bei mir angekommen. Wenn wir uns treffen, werde ich ihm persönlich sagen, dass ich es scheiße finde, dass er so was macht.“ Hintergrund: Großkreutz ist gebürtiger Dortmunder und bekennender BVB-Fan. Solche lehnen in der Regel das Werbe-Konstrukt Red Bull im Fußball mit seiner Leipziger Bundesliga-Vertretung entschieden ab. Dennoch, so Großkreutz, sei Klopp bei ihm „zu Hause immer willkommen“ – auf der weltberühmten Dortmunder Südtribüne will er den Startrainer aber „nicht mehr sehen“.