Bayer 04: Grimaldo äußert sich zur Zukunftsfrage

Alejandro Grimaldo weicht der Frage nach seiner sportlichen Zukunft aus. „Ich denke, dass es jeden Sommer Gerüchte gibt. Es scheint immer, dass ich zu vielen verschiedenen großen Klubs gehen werde, aber ich fokussiere mich auf Bayer Leverkusen“, so der Linksverteidiger auf einer Pressekonferenz im Lager der spanischen Nationalmannschaft, „die Saison verläuft sehr erfolgreich. Ich will weiter hart arbeiten, Titel gewinnen und bei der Europameisterschaft für Spanien spielen.“

Der 28-Jährige fuhr fort: „Wer weiß, was in der Zukunft passieren wird, aber im Moment denke ich nur an das Hier und Jetzt, was sehr schön ist.“ Grimaldo ist in Leverkusen einer der Schlüsselspieler, kommt wettbewerbsübergreifend auf elf Tore und 15 Vorlagen. Möglicherweise ist seine Zukunft mit der von Trainer Xabi Alonso verknüpft. Grimaldo ließ jüngst bereits durchblicken, dass er auch in Zukunft mit dem Erfolgscoach zusammenarbeiten möchte, um den es selbst Abschiedsgerüchte gibt.