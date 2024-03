Grimaldo über Alonso: „Möchte bei ihm bleiben“

Für Alejandro Grimaldo hat der Gewinn der Meisterschaft derzeit Priorität vor den beiden noch möglichen Pokalsiegen. Wie der Linksverteidiger im Interview mit der ‚Marca‘ verrät, begeistert er sich sehr für den Bundesliga-Titel: „Anzukommen und in meinem ersten Jahr einen Titel zu gewinnen, den Bayer Leverkusen noch nie gewonnen hat, wäre ein Eintrag in die Geschichte. Das ist etwas, was sowohl ich als auch das gesamte Team erreichen will.“

Über Xabi Alonso verliert der 28-Jährige ausschließlich positive Worte. Der Spanier sei ein „unglaublicher Trainer“. Die Fähigkeiten seien vielfältig, so Grimaldo: „Er weiß, wie man Spiele liest, er weiß, wie man mit der Umkleidekabine umgeht und sie verwaltet.“ Ob Alonso auch in der kommenden Saison noch in Leverkusen arbeiten wird, weiß der offensive Außenverteidiger nicht. „Es ist noch zu früh. Er wird wissen, welche Entscheidung er treffen muss. Es ist klar, dass ich gerne bei ihm bleiben und mich an seiner Seite verbessern möchte“, erläutert der Nationalspieler.