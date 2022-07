Leipzig verleiht Hartmann erneut

RB Leipzig verleiht einmal mehr seinen Flügelstürmer Fabrice Hartmann. Diesmal geht es für den 21-Jährigen für eine Saison nach Irland zu den Sligo Rovers. Das vermeldet der deutsche Pokalsieger offiziell.

In der vergangenen Saison durfte Hartmann auf Leihbasis bei Eintracht Braunschweig in der dritten Liga ran, absolvierte aber nur sechs Pflichtspiele für den späteren Zweitliga-Aufsteiger. Eine Perspektive bei den RB-Profis rückt so in weite Ferne.