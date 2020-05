SVW: Der Stand bei Rashica, Vogt & Sahin

Frank Baumann hat sich zu Milot Rashica (23) geäußert, der Interesse in Leipzig, Neapel und bei einigen Premier League-Vereinen weckt. „Es hat keinen Kontakt zu anderen Klubs gegeben. Da ist niemand auf uns zugekommen. Es gibt nichts Konkretes“, so der Manager des SV Werder Bremen gegenüber der ‚Bild‘. Rashicas Ausstiegsklausel, die im Abstiegsfall von 38 auf 15 Millionen Euro sinkt, läuft am 15. Juni aus. Womöglich müsste die potenzielle Ablöse also neu verhandelt werden.

Über Kevin Vogt (28), der noch bis Ende Juni von der TSG Hoffenheim nach Bremen verliehen ist, sagt Baumann: „Mit Kevin haben wir noch nicht explizit gesprochen. Er hat jetzt erst einmal einen Leihvertrag bis 30.6. Danach ist er wieder Spieler von Hoffenheim. Wie es dann weitergeht, werden wir nach der Saison sehen.“ Eine Kaufoption gibt es nicht. Verlassen könnte den Verein Nuri Sahin (31), um den sich laut türkischen Medien Fenerbahce intensiv bemüht. „Da gibt es noch keine Entscheidung“, sagt Baumann.