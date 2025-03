Medien: 100-Millionen-Angebot für Kudus

Mohammed Kudus (24) könnte West Ham United einen warmen Geldregen bescheren. Wie ‚GiveMeSport‘ berichtet, will der saudi-arabische Klub Al Nassr ein Angebot von umgerechnet rund 100 Millionen Euro für den flexiblen Offensivspieler abgeben.

Kudus soll in seinem bis 2028 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel besitzen, die minimal über genannter Summe liegt. Neben Ronaldo-Klub Al Nassr, schon im Winter am Linksfuß dran gewesen, wurden zuletzt auch West Hams Ligarivalen Newcastle United, FC Arsenal und FC Liverpool mit Kudus in Verbindung gebracht.

In Erinnerung dürften den Interessenten vor allem Leistungen aus den vergangenen Jahren geblieben sein, denn für die Hammers und den ghanaischen Nationalspieler läuft es in dieser Saison überaus bescheiden. West Ham steht auf Rang 16, Kudus kommt auf fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists) in 27 Pflichtspielen. Den Lockrufen aus der Wüste soll der Angreifer offen gegenüberstehen.