ManCity holt Aït-Nouri von den Wolves

Der Kader von Manchester City soll nach der enttäuschenden abgelaufenen Saison umgebaut und verjüngt werden. Gesucht werden technisch starke und saubere Passspieler, die das nötige Tempo mitbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rayan Aït-Nouri passt perfekt in dieses Schema und kann seine Qualitäten ab sofort für Manchester City unter Beweis stellen. Wie der Premier League-Klub offiziell bekanntgibt, wechselt der 24-Jährige von den Wolverhampton Wanderers nach Nordengland und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

„Rayan ist ein Spieler, den wir als Verein schon seit geraumer Zeit aufmerksam verfolgen, und wir freuen uns sehr, dass er zu uns gekommen ist. Er verfügt bereits über umfangreiche Erfahrung in der Premier League und hat seine Qualität auch auf internationaler Ebene mit Algerien unter Beweis gestellt“, lässt sich City-Sportdirektor Hugo Viana zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den algerischen Nationalspieler überweist City dem Vernehmen nach umgerechnet 40 Millionen Euro an den Ligakonkurrenten. Der Linksverteidiger war 2021 für gut elf Millionen Euro von Angers SCO zu den Wolves gewechselt und hat sich in der Folge schnell in der Premier League etabliert.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich Aït-Nouri zu einem der wichtigsten Spieler im Kader des Tabellen-16. Mit seinem defensiven Fleiß, großer Laufbereitschaft und offensivem Talent war er einer der Garanten für den Klassenerhalt des Klubs in der abgelaufenen Saison. In 37 Pflichtspielen sammelte der talentierte Dribbler elf Scorerpunkte.