Bayer 04: Rolfes watscht Abgänge ab

Bei Bayer Leverkusen bewarb sich der eine oder andere Profi mit fehlendem Einsatz auf eine Trennung im Sommer. „Die Spieler sind bereit, hart zu arbeiten. Im vergangenen Jahr konnte ich das nicht von allen sagen“, sagt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘, „deshalb sind nicht nur Zu-, sondern auch Abgänge wichtig. Da haben wir einen Sprung gemacht.“

Die Liste der Leverkusener Sommer-Abgänge umfasst einige prominente Namen: Moussa Diaby wechselte zu Aston Villa, Mitchel Bakker zu Atalanta Bergamo, Kerem Demirbay zu Galatasaray. Paulinho kehrte in die Heimat zu Atlético Mineiro zurück, Daley Sinkgraven zog es zu UD Las Palmas. Sardar Azmoun wechselte per Leihe zur AS Rom, Callum Hudson-Odoi kehrte zum FC Chelsea zurück. Zudem lief der Vertrag von Karim Bellarabi aus. Welcher dieser Profis sich von der Kritik angesprochen fühlen darf, lässt Rolfes offen.