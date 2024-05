Schalke: Mangas besonderer Ansatz

Der neue Direktor für Kaderplanung und Scouting Ben Manga will beim FC Schalke 04 auf die mentale Stärke von Talenten setzen. In einem Interview auf dem offiziellen Kanal der Knappen verrät der 50-Jährige, dass es sein Ansatz sei, die Mentalität eines Spielers in den Vordergrund zu stellen. „Wenn sich einer für was Besseres hält, hole ich ihn nicht, selbst wenn er gut ist. Letztlich reden wir über Mannschaftssport“, so Manga.

Bei den Königsblauen will er seiner Philosophie treu bleiben und verrät: „Mentalität schlägt Talent.“ Der Ansatz hat sich bewährt, denn der Äquatorialguineaer gilt als Erschaffer der legendären Frankfurter Büffelherde um Luka Jovic, Ante Rebic und Sébastien Haller.