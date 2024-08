Nächster teurer United-Zugang | Osimhen bittet um Wechsel

United plant nächsten Deal

Bis zu 70 Millionen Euro lässt sich Manchester United den Doppelschlag um die beiden Bayern-Profis Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui kosten. Zuvor flossen bereits über 100 Millionen für Leny Yoro und Joshua Zirkzee. Das nächste Ziel auf dem Transfermarkt haben die Red Devils aber schon ins Visier genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen des ‚Daily Star‘ erwägt United, umgerechnet 58 Millionen Euro für Evan Ferguson hinzublättern. Der 19-jährige Mittelstürmer und irische Nationalspieler steht noch bis 2029 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag, erzielte in der vergangenen Saison sechs Tore. Großes Interesse zeigt auch der FC Chelsea.

Lese-Tipp

United verlängert mit Fernandes

Osimhen will weg

In Italien sorgt am heutigen Sonntag Victor Osimhen für Schlagzeilen. Der Torjäger drängt auf einen Abschied von der SSC Neapel. Sportdirektor Giovanni Manna gibt zu Protokoll: „Victor ist ein Spieler, der den Verein verlassen will. Er hat darum gebeten, zu gehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Chelsea gilt als interessiert, die heißeste Spur führte zuletzt aber nach Paris. Das Problem: Napoli fordert bis zu 110 Millionen Euro Ablöse, PSG will aktuell nur 80 Millionen zahlen. Manna sagt: „Osimhen ist ein starker Spieler, aber wir wollen die Integrität der Gruppe bewahren und ziehen es vor, die Zusammensetzung der Mannschaft zu schützen. Dann werden wir sehen, was in den nächsten 20 Tagen passiert.“