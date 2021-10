DFB-Startelf: Flick baut kräftig um

In seinem fünften Spiel als Bundestrainer will Hansi Flick den fünften Sieg und die WM-Qualifikation klarmachen. In Skopje gegen Nordmazedonien baut er seine Startelf kräftig um.

Der genesene Kapitän Manuel Neuer steht anstelle von Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten. Antonio Rüdiger steht aufgrund von Rückenproblemen nicht im Kader, weshalb Thilo Kehrer ins Abwehrzentrum und David Raum bei seinem Startelf-Debüt auf die Linksverteidiger-Position rückt. Auf der gegenüberliegenden Seite startet Lukas Klostermann anstelle von Jonas Hofmann. Leroy Sané erhält eine Pause und macht Platz für Kai Havertz. Zudem startet im Vergleich zum 2:1 gegen Rumänien Siegtorschütze Thomas Müller für Marco Reus.

Die DFB-Startelf gegen Nordmazedonien

So spielt Nordmazedonien

Dimitrievski – Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski – Kostadinov, Nikolov, Ademi – Churlinov, Jahovic, Elmas