VfB: Interimstrainer Wimmer für „mehrere Spiele“?

Sven Mislintat will die Suche nach einem neuen Trainer nicht überstürzen. „Es ist eine Option, dass Michael Wimmer (Interimstrainer, Anm. d. Red.) das Team in dieser Funktion auch am Samstag gegen Bochum betreut, vielleicht auch in mehreren Spielen“, zitiert der ‚Sportbuzzer‘ den Sportdirektor des VfB Stuttgart, der allerdings versichert: „Das ist aber nicht das Ziel.“

Mislintat ist zwar „guter Dinge“, dass es schneller geht, „aber das kann man nicht in komplette zeitliche Abläufe packen. Unser Ziel ist, schnell auch, die genaueste und bestmögliche Lösung für am besten weitere 1.000 Tage, 100 Spiele und nicht für ein, drei oder fünf Spiele“ zu finden.